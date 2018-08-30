Близько 3000 мешканців Кіровоградщини скористались послугами мобільних центрів зайнятості

Протягом першого півріччя 2018 року фахівці служби зайнятості області провели 100 виїзних заходів з використанням мобільних засобів інформування.

Цікавими та пізнавальними були заходи для молоді до дня захисту дітей у міських парках, на базі загальноосвітніх навчальних закладів та оздоровчих таборів.

Слід зазначити, що ці заходи дають змогу всім верствам населення, від школярів до пенсіонерів, ознайомитись з актуальними професіями на ринку праці Кіровоградщини, провідними підприємствами регіону, а також інноваціями, які впроваджуються службою зайнятості.

Загалом, з початку року послугами мобільних центрів зайнятості скористались майже три тисячі мешканців Кіровоградщини.