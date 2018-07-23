Близько 400 олександрійців пройшли професійне навчання, з них 336 – вже мають роботу

Одним із напрямів співпраці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості з місцевими роботодавцями є забезпечення їхніх потреб у кваліфікованих кадрах. З цією метою службою зайнятості організовується професійна підготовка безробітних, що орієнтована на потреби ринку праці. Це допомагає досягти збалансованості між попитом та пропозицією робочої сили, а в перспективі – вирішити проблеми зайнятості населення району.

Так, протягом січня – червня цього року за направленням міськрайонного центру зайнятості близько 400 олександрійців пройшли професійне навчання. На підприємства міста та району, після проходження професійного навчання на замовлення роботодавців, були працевлаштовані 336 громадян.

Навчання відбувалось за актуальними на місцевому ринку праці професіями, а саме: електрогазозварника, маляра-штукатура, слюсаря по ремонту сільськогосподарської техніки, тракториста, водія тощо. Найактивніше центр зайнятості у цьому напрямку співпрацює із підприємствами ФГ «Південне», СВК ім. Фрунзе, ТОВ «Олександрійський цукровий завод», КП «Теплокомуненерго», ТОВ «Новоселівка – агро» , ТОВ «Колос» та інші.

Організовуючи професійне навчання на замовлення роботодавця, служба зайнятості допомагає не лише працедавцям, а й безробітним громадянам, а саме надає їм можливість освоїти нову спеціальність та повернутись до трудової діяльності.