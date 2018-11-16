Близько 550 мешканців Олександрійщини охоплені тимчасовою зайнятістю

Громадські та інші роботи тимчасового характеру – це ефективна тимчасова зайнятість. Такі роботи вигідні всім. Насамперед, безробітним вони є найбільш доступним шляхом тимчасового вирішення проблеми безробіття, а також подеколи це єдина можливість пережити складний період життя. Більш того, це ще один із реальних шансів працевлаштуватися: багато хто з «тимчасових» працівників», які добре зарекомендували себе, отримали постійну роботу.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку олександрійського районного центру зайнятості у Facebook.

Вони є вигідними й роботодавцям і не тільки тоді, коли потрібні працівники лише на певний час, а й зручні з огляду на те, що працедавець має можливість придивитися до цих працівників та визначитися щодо їхнього прийняття на постійну роботу.

Крім цього, організація зазначених робіт сприяє й соціальному розвиткові територіальних громад та вирішенню їх нагальних соціально-економічних проблем. У період проведення цих робіт безробітними здійснюються роботи з благоустрою територій населених пунктів, зон відпочинку, парків та скверів та інші. Роботодавці ж можуть виконати другорядні, проте невідкладні роботи, не відволікаючи при цьому основний персонал від робочого процесу. Це роботи з благоустрою підвідомчої території, прибирання складських приміщень та підготовки сільськогосподарської техніки до весняно-польових робіт, підсобні роботи.

Загалом у поточному році до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 549 безробітних громадян.