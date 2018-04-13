Близько ста безробітних олександрійців долучилися до благоустрою

В Олександрії тривають роботи з благоустрою, до яких було залучено майже сто безробітніх містян. Про це розповіли в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості, який і сприяє організації громадських та інших робіт тимчасового характеру із залученням безробітних громадян.

Під час зазначених робіт безробітні громадяни виконують роботи з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, обрізки кущів та сухостою, упорядкування зон відпочинку, вулиць та придорожніх смуг; упорядковують місця меморіального поховання та пам’ятники загиблим воїнам; виконують різні роботи тимчасового характеру на підприємствах району.

Загалом, упродовж січня-березня поточного року у громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь близько ста безробітних громадян, які перебували на обліку в центрі зайнятості.

Для безробітних громадян участь у таких роботах є важливою і корисною, адже дозволяє зберегти або відновити мотивацію до праці, працювати в колективі, відчувати себе потрібними іншим. Крім цього, громадські та інші роботи тимчасового характеру для роботодавців є своєрідним механізмом підбору постійних працівників.