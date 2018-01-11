БО “Шлях до життя” лише в 2017 році надала допомогу населенню більше як на 2 млн грн

Благодійна організація “Шлях до життя” в Олександрії створена ще в 2012 році. Головною метою організації є підвищення якості життя людей у соціально-економічній сфері, у сфері культури, освіти, екології, охорони здоров’я, через впровадження ефективних підходів та реалізацію соціальних, освітніх, культурних, інформаційних та правозахисних програм.

“За цей період було зроблено чимало. Так, в 2015 році на базі фонду створено пункт обміну шприців (ПОШ)”, – розповідає керівник БО Анатолій Тримбач, – “тільки у 2017 році завдяки активній підтримці депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева міськрайонна благодійна організація «Благодійний фонд «Шлях до Життя» надала населенню допомогу на загальну суму 2 мільйони 265 тисяч гривень”.

Лише шприців було отримано на 660 тис грн, медикаментів – на 400 тис грн, тест-системи ВІЛ/СНІД – на суму 192 тис грн, тест-системи на гепатит С – 160 тис грн. Окрім цього люди з вадами здоров’я отримали необхідні для них речі ходунки, костилі, коляски. Кожного року двічі на рік в Олександрії проводяться акції з роздачі саджанців у співпраці з Олександрійським лісництвом.

Проте одним з найголовніших завдань наразі залишається допомога дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування. Так за період минулого року малеча отримала дитячі подарунки на свята майже на 396 тис. грн.