Болгарські професори запрошують олександрійських студентів на практику до європейських країни

До нашого міста прибула делегація у складі двох професорів з Болгарії, повідомив «Голос Громади» олександрієць Юрій Біланюк. За його словами, це директор Міжнародного університету з культурного туризму «Евріка» Красін Русєв та президент болгарської Асоціації роботодавців «Богена» Ілін Дімітров (асоціація займається практичною діяльністю з підготовки кадрів для зарубіжних країн).

«Мета приїзду гостей – створення міжнародного центру розвитку кар`єри, який наближатиме випускників олександрійських навчальних закладів до ринку праці. Тут враховані як чисто теоретичні і методологічні рішення питань, так і суто практичні. Наприклад, практика проходитиме в Європі протягом 3-х місяців, де студенти зможуть набути ту чи іншу кваліфікацію, отримати додаткову професію, але найголовніше – відчути дух європейської спільноти. Власне, програма так і називається: «Крок у європейську спільноту», у рамках якої в нас відбуваються відповідні заходи на рівні міністерств, вітчизняних навчальних закладів як провідних, так і невеликих. Зокрема ми вже відвідали Олександрійське вище училище культури, де разом з його директором Іваном Барановим обговорили можливості проходження студентами практики в Болгарії, Польщі, або в Іспанії, Греції, Німеччині.

Я сподіваюся, що дана програма допоможе адаптуватися нашим студентам, випускникам на європейському ринку праці, після чого вони вже вдома будуть створювати нові робочі місця, здобувши досвід від зарубіжних партнерів. Це один зі шляхів вирішення проблеми, щоб українці не виїжджали за кордон на постійне чи тимчасове заробітчанство, а розвивали свою майбутню професійну діяльність з залученням кадрового потенціалу вдома, в Україні», – зазначив Ю.Біланюк.