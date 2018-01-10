“БПП “Солідарність” відзвітує за рік діяльності

Цієї суботи, 13 січня, депутати Олександрійської міської ради фракції “БПП “Солідарність” відзвітують за рік своєї діяльності перед олександрійцями. Про це повідомили на сторінці “БПП “Солідарність” у фейсбук.

Звітування пройде в приміщенні Олександрійського районного будинку культури та розпочнеться о 09:00.

Нагадаємо, минулого року “БПП “Солідарність” відзвітували в листопаді. Всі питання, які поставили присутні звітуючим, були розглянуті та роз’яснені в межах компетенції депутатів. Сам захід тривав з 10:00 до 13:00 в приміщенні Олександрійського районного будинку культури.