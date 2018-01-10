“БПП “Солідарність” відзвітує за рік діяльності

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Цієї суботи, 13 січня, депутати Олександрійської міської ради фракції “БПП “Солідарність” відзвітують за рік своєї діяльності перед олександрійцями. Про це повідомили на сторінці “БПП “Солідарність” у фейсбук.

Звітування пройде в приміщенні Олександрійського районного будинку культури та розпочнеться о 09:00.

Нагадаємо, минулого року “БПП “Солідарність” відзвітували в листопаді. Всі питання, які поставили присутні звітуючим, були розглянуті та роз’яснені в межах компетенції депутатів. Сам захід тривав з 10:00 до 13:00 в приміщенні Олександрійського районного будинку культури.

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