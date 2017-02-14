Сьогодні, 14 грудня в Україні відзначають День закоханих, більш відомий як День Св. Валентина. З огляду на це кореспонденти Голосу Громади виріши вийти на вулиці Олександрії та подивитися, в яку суму міським романтикам обійдеться невід’ємний атрибут цього свята – квіти.

«Найбільше купують збори з різнокольорових тюльпанів», – розповідає одна з продавчинь квіткового магазину.

Щодо цін, то одна троянда коштує від 45 до 80 гривень, маленькі троянди близько 25 грн. Є і бюджетніші варіанти у вигляді тюльпанів і гвоздик по 20 гр за штуку.

Крім цього, на День Св. Валентина роблять і більш цікаві подарунки – так в Олександрійському районі цієї ночі вже одного новонародженого назвали Валентином. Як повідомляє сайт “Акула”, 8 новонароджених немовлят області, що народилися в ніч на 14 лютого, отримали ім’я з нагоди свята – Валентин чи Валентина.

Редакція Голосу Громади також вітає всіх з Днем закоханих та бажає нашим читачам відчувати взаємне кохання кожного дня!