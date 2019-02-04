Бути чи не бути? Додаткові вихідні для олександрійців у лютому

У лютому українцям й олександрійцям зокрема, не варто очікувати додаткових вихідних. Однак, в останньому місяці зими свят чимало.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кабміну України.

Так, 5 лютого увесь світ відзначає Китайський Новий рік. Традиційно в цей день заведено приходити в гості з мандаринами, а на стіл для частувань ставити рибу, рис та бобові.

Крім того, в лютому українців чекають чотири міжнародних свята:

9 лютого – Міжнародний день стоматолога

17 лютого – День спонтанного прояву доброти

20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого – Міжнародний день рідної мови.

Головним святом лютого залишається День закоханих або День Св.Валентина, який щорічно відзначається 14 лютого.

Відзначимо, в цьому році в Україні буде 11 вихідних, пов’язаних з державними або релігійними святами. Також вихідними будуть і деякі несвяткові дні, якщо свята випадуть на суботу-неділю.

Завдяки перенесенню свят, що випадають на суботу-неділю, в новому році будуть вихідними понеділки: 29 квітня – понеділок після Великодня, 17 червня – Трійця, 26 серпня – понеділок після Дня Незалежності України.

У 2019 році українці можуть радіти й скороченим робочим дням. Їх буде п’ять: 7 березня, 30 квітня, 8 травня, 27 червня і 23 серпня.