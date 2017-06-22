Бути орендарем природних водойм – не лише рибку ловити

З цього питання вчора в управлінні агропромислового розвитку відбулась нарада, у якій взяли участь представники Олексанрійського міжрайонного водного господарства, Олександрійської ОДПІ, Держпродспоживслужби, спеціалісти управління агропромислового розвитку, землевпорядники сільських та селищних рад Олександрійського району, орендарі водойм.

Фахівці поінформували запрошених орендарів про зміни до деяких законодавчих актів, що регулюють питання одержання документів дозвільного характеру, надали роз’яснення щодо дотримання термінів, розмірів та повноти сплати податків за користування водним дзеркалом, а в.о. начальника Держпродспоживслужби в Олександрійському районі надав роз’яснення щодо переліку обов’язкового проведення лабораторних досліджень згідно з чинним законодавством.

Окрему увагу було приділено питанню виявлення збудників хвороби ботулізму у рибі.