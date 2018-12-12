«Битва» молодих поетів з Олександрії була безкровною

Доволі незвичним культурним заходом відзначилася нещодавно олександрійська художня галерея «VashArt»: там відбулися художні читання за участі молодих місцевих поетів-аматорів, повідомляє «Голос Громади».

Як виявилося, в Олександрії є не лише відомі та маститі, поважного віку і статусу майстри рими і слова, які об`єднаються у спілки та мають у своїх надбаннях друковані збірки власних віршів, а й їхні молоді послідовники. Саме вони та їхні друзі-слухачі зібралися одного сніжного і холодного вечора під затишним дахом галереї, де її господиня Ірина Кваша створила для них всі умови.

Це не були просто декламування, коли хтось один намагається заволодіти увагою слухачів, довго декламуючи власні твори, а ті, помітно нудьгуючи, ввічливо слухають. Організатор заходу Василь Возіян (він же і учасник) назвав його «батлом», що як відомо, у вузькому англомовному значенні означає «битва», а в ширшому вживається, як конкурс, турнір тощо.

Василь-ведучий для цього розробив цілу програму: батл між трьома конкурсантами він визначив у два тури, у яких мали виставляти оцінки почутому слухачі. А в перервах між «конкурсними» віршами він вигадливо активізував і вболівальників, пропонуючи їм різноманітні вправи «для загальнокультурного розвитку».

Наприклад, продекламувавши декілька рядків якогось відомого поета, ведучий пропонував слухачам продовжити. Той, кому це вдавалося, отримував «заліковий бал»: цукерку-льодяник. Далі, в перервах між читаннями, завдання продовжувалися: вболівальникам пропонувалося читати віршований текст з льодяниками за щоками (за відомим прикладом грецького оратора Демосфена, який таким чином виробляв власну дикцію, тримаючи дрібні камінці в роті).

І завдання щоразу ускладнювалося: з кожним новим віршем читцям треба було запихати за щоки все більше цукерок, від чого вони стали асоціюватися з хом`яками…

Взагалі захід, який тривав понад дві години, не обмежувався лише поезією: креативні організатори подбали і про музичний супровід (а його забезпечив молодий квартет «ВАДЖЕР», виконуючи авторські гітарно-вокальні композиції), і про чаювання та просто невимушене спілкування.

Не обійшлося без експромту, до якого вдався один із слухачів Дмитро Яценко, майстерно виконавши на «штатному» (галерейному) акордеоні декілька запальних номерів. Одним словом, атмосфера всього була веселою і інтригуючою. І все це відбувалося в оточенні численних живописних картин місцевих художників, які прикрашають стіни залів галереї, що також налаштовувало на певний лад.

Що ж до основних учасників-творців поетичних образів, то це студентка ІІІ курсу Олександрійського коледжу культури Анастасія Недвига (або як вона представилась, «просто Настя», поезію любить з раннього віку), Євген Макаренко (30 років, за освітою секретар-бухгалтер, червоний диплом, вірші пише з дитинства, але назвав їх «просто думками, які ще треба зводити разом»), Назар Єрмаков (17-річний пропагандист культури і студент політехнічного коледжу, факультет «математичне програмування») та «позаконкурсний» учасник і ведучий Василь Возіян (25 років, закінчив свого часу коледж культури і Кіровоградський педуніверситет, за фахом – політолог, також вже багато років пише вірші).

Як вони самі висловлювалися, творити їх спонукає саме життя у всіх його проявах: в радощах і смутку, переживаннях і надіях. Можливо, якомусь прискіпливому критику щось з представлених творів здалося б незрілим і недосконалим з художньої точки зору, але принаймні всі воно чесні: це і патріотизм у баченні молодої людини, і лірика така, якою вона її відчуває, і біль за наше сьогодення і майбутнє. Мали місце і натяки на пародії відомих творів, відсилання до класиків Т. Шевченка, Ліни Костенко та гостре слівце…

За підсумковим голосуванням переміг найстарший Євген. Але справа зовсім не у переможцях чи переможених: цей батл показав, що поезія не чужа і молодому поколінню, а прагнення висловити поетичним словом думки і почуття залишається затребуваним і актуальним і в наш технократично-прагматичний час.