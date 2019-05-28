Бюджет міста Олександрії отримав 1,5 мільйона чергової державної субвенції

Збільшити доходи та видатки міського бюджету на 2019 рік вирішили депутати Олександрійської міської ради сьогодні, 28 травня на 68-й позачерговій сесії, повідомляє «Голос Громади».

Проект рішення про збільшення дохідної та видаткової частин місцевого кошторису містив пропозицію про його коригування на 1570000 грн за рахунок дотації з Державного бюджету (1,5 мільйона гривень) та від перевиконання плану з наповнення спеціального фонду розвитку міського бюджету (70 тис. грн).

Ці додаткові кошти підуть на оплату енергоносіїв у закладах охорони здоров`я міста , проведення експертної грошової оцінки земель а також на придбання засобів гігієни для дітей-інвалідів першої групи тощо (розпорядник – управління праці та соціального захисту населення) – так ухвалили депутати.