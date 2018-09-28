Часи роботи «Гарячої лінії» управління соціального захисту

В управлінні соціального захисту населення Олександрійської районної державної адміністрації щодня з 8.00 до 17.15 працює телефон «гарячої лінії» за номером 7-11-73.

Кожного четверга з 14:00 до 16:00 «гаряча лінія» працює за участю керівництва управління:

04.10 та 18.10.2018 року – начальник управління – ТАБАЧКОВА ІРИНА МИХАЙЛІВНА (за номером 7-40-57);

11.10 та 25.10.2018 року – заступник начальника управління – ШЕЛЕСЬКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА (за номером 7-21-26).

Інформує Голос Громади з посилання на сайт райдержадміністрації