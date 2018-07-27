Через дощі на Олександрійщині затягнулися жнива

В Олександрійському районі вже встигли зібрати більш ніж 100 тисяч тонн зернових, що складає близько 10% «караваю області» , проте, несприятливі погодні умови та опади стали на заваді аграріям Олександрійщини. Про це Голосу Громади повідомив начальник управління агропромрозвитку Олександрійської райдержамдіністрації Олександр Ткаченко.

Зазначимо, що вже зібрано 100% посівних площ озимого ячменю, гороху, ріпаку, жито та овесу. Показники по всіх інших агрокультурах, озима пшениця, ярий ячмінь, яра пшениця, не перевищив позначку 90%.

Зазначимо, що станом 17 липня на Олександрійщині зібрали 75% зернових, а вже 18 липня аграрії зібрали 100 тисяч тонн зернових.