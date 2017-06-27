Сьогодні, у вівторок 27 червня, невідомі здійснили хакерські атаки вірусом на кілька українських банків, державні та комерційні підприємства. “У результаті цих кібератак банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і здійсненням банківських операцій”, – підтвердили в Нацбанку. Про це повідомляє ТСН з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Інформацію підтвердили також працівники відділення Нової пошти та Укрпошти в Олександрії. “Майже з ранку не працює система передачі даних, тому всі операції наразі здійснюються в ручному режимі” – прокоментувала подію працівниця Нової пошти.

“Через масовану атаку вірусу Petya.A на наші інформаційні системи відділення та контакт-центр “Нова пошта” тимчасово не можуть обслуговувати клієнтів. Ми докладаємо всіх зусиль, аби відновити роботу вже найближчим часом. Вдячні вам за розуміння, обіцяємо інформувати про перебіг подій”, – зазначають у “Новій пошті”.

За даними агенства “Інтерфакс-Україна”, хакерської атаки зазнали також деякі державні банки та компанії.