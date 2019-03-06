Щодня через Олександрію із зупинкою курсуватиме швидкісний потяг

У березні через станції Кіровоградщини щодня курсуватиме київський «Інтерсіті».

Швидкісний потяг № 736 прямуватиме з Києва до Запоріжжя й навпаки. Шляхом додаткових рейсів поїзд курсуватиме щодня, окрім 12 березня.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Укрзалізниці.

Потяг № 736 «Інтерсіті+» вирушає з Києва о 14:11 та прибуває до Запоріжжя о 21:29. У зворотному напрямку із Запоріжжя даний потяг відправляється о 22:50 та прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 06:07.

Крім цього потяг з цим напрямком зупиняється на станціях Олександрія, П’ятихатки, Знам’янка-Пасажирська, ім.Т.Шевченка, Кам’янське-Пасажирське, Дніпро.