Передбачаючи зростання кількості пасажирів, ПАТ «Укрзалізниця» планує призначити на березень додаткові рейси та поїзди у найпопулярніших напрямках, в тому числі і через Олександрію. Про це повідомляє прес-служба організації.

Так, у додатковий рейс відправиться швидкісний потяг Інтерсіті+ №736/735 Київ – Запоріжжя – Київ складом «Hyundai».

Упродовж березня курсування поїзда буде щоденним, тоді як за розкладом поїзд курсував п’ять разів на тиждень (окрім вівторка та суботи). Зокрема, передбачені рейси 7, 11, 14, 18, 21, 25 березня 2017 року відправленням із Києва та Запоріжжя.

З Києва поїзд відправляється о 14:49, а на станцію “Олександрія” прибуває о 18:26 й відправляється о 18:27. В Запоріжжі потяг буде о 21:57.

У зворотному напрямку відправлення з Запоріжжя о 22:58, о 02:30 потяг буде в Олександрії та відправиться о 02:31. В Києві пасажири будуть о 04:01 ранку.