Через потепління на дорогах Кіровоградщини ускладнено проїзд

За повідомленням прес-служби Нацполіції, наразі спостерігається складна дорожня ситуація на шляхах Кіровоградської, Житомирської та Рівненської областей.

За минулу добу в Україні внаслідок ДТП загинуло 6 громадян та 88 травмовано.

Що ж до погодних умов на Олександрійщині, то днями буде доволі тепло, до +6°С, спостерігатиметься мокрий сніг та дощі, тому варто теж бути обережними на дорогах через підвищену слизькість.

Як повідомляє сайт Sinoptik.ua, в п’ятницю ж очікується значне потепління до +12°С та сонячна погода.

Голос Громади бажає вам бути обережними на дорогах та обирати одяг у відповідності з погодніми умовами, адже саме в таку пору року є можливість застудитися.