Через примхи погоди два села в Олександрійському районі було знеструмлено

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Сьогодні без електропостачання залишились два населених пункти Новопразької об’єднаної територіальної громади – Шарівка та Гайове. Відповідну інформацію підтвердила кореспондентам Голосу Громади в.о. старости Шарівського старостинського округу Новопразької ОТГ Людмила Банул.

Проте, не довго без світла перебували жителі вказаних населених пунктів, і наразі, за словами посадовця, електропостачання вже відновлено в повному обсязі

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