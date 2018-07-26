Через примхи погоди два села в Олександрійському районі було знеструмлено

Сьогодні без електропостачання залишились два населених пункти Новопразької об’єднаної територіальної громади – Шарівка та Гайове. Відповідну інформацію підтвердила кореспондентам Голосу Громади в.о. старости Шарівського старостинського округу Новопразької ОТГ Людмила Банул.

Проте, не довго без світла перебували жителі вказаних населених пунктів, і наразі, за словами посадовця, електропостачання вже відновлено в повному обсязі