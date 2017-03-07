Через сварку олександрієць отримав ножове поранення

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Нещодавно в Олександрії 28-річний чоловік був доправлений до місцевої лікарні з ножовими пораненнями.

Про це повідомляє прес-служба Олександрійського відділу поліції.

Подія сталася днями в місті Олександрія на території одного з місцевих ринків. Після слідчих дій правоохоронці в короткі строки змогли з’ясувати обставини пригоди.

Так, через неприязні відносини між потерпілим та ще одним чоловіком перший отримав ножове поранення черевної порожнини з пошкодженням внутрішнього органу.

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“Вже через декілька годин поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 28-річний мешканець міста. Речові докази було вилучено”, – прокоментував подію начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, триває. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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