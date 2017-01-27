Як раніше повідомляв Голос Громади, вночі з 26 на 27 січня жителі області відчули значне похолодання. З огляду на це, було утруднено і проїзд на дорогах Кіровоградщини.

Так, за повідомленням прес-служби САД в Кіровоградській області, над подоланням зимової слизькості та засніженості шляхів працювали 33 механізми, з яких 11 плужних і піскорозкидачів, а також 44 робітники.

Наразі ж проїзд автодорогами забезпечено, а дорожнє покриття місцями засніжене. Видимість на дорогах добра.

Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області нагадує учасникам дорожнього руху телефон диспетчера, за яким можна повідомити про виникнення надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування: (0522) 37-89-73 (цілодобово).

У разі погіршення дорожньої обстановки прохання надавати пріоритет руху дорожньої техніки для розчистки шляху.