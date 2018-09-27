Чергова сесія міської ради відбудеться 5 жовтня

5 жовтня, 2018 року, о 9-й годині відбудеться п’ятдесят перша сесія Олександрійської міської ради 7 скликання. Місце проведення – сесійна зала міської ради (м. Олександрія, пр. Соборний, 59, 4 поверх). Про це повідомляє «Голос Громади», посилаючись на сайт міської ради.

На розгляд сесії буде внесено 17 питань порядку денного, серед яких проекти рішень «Про скасування рішення виконавчого комітету від 07 червня 2018 року №373 «Про створення пішохідної зони на площі Соборній у м. Олександрії» та від 30 серпня 2018 року №552 «Про подовження терміну дії рішення виконавчого комітету міської ради від 07 червня 2018 року №373 «Про створення пішохідної зони на площі Соборній у м. Олександрії», «Про визначення органу приватизації житлових приміщень та збільшення загальної чисельності апарату міської ради», «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2016 № 42 «Про комісію для попереднього розгляду матеріалів про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії», «Про розгляд депутатських запитів» та інші питання.