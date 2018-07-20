Чергова сесія Олександрійської міської ради відбудеться 31 липня

Відповідне розпорядження було підписано 19 липня міським головою.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.
На порядок денний 48-ої сесії винесено 15 питань, серед яких:
- питання про програму забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки;
- питання про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік;
- питання про затвердження детального плану території в районі пр. Соборного, пл. Соборної та вул. Григорія Усика в місті Олександрія;
- питання про створення реєстру майна та земель комунальної власності міста Олександрії;
- питання про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації та інші.