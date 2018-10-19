Чергове відпрацювання олександрійської поліції і нова хвиля шахрайств

Олександрійським відділом поліції цього тижня було проведено чергове відпрацювання з залученням додаткових сил, а саме: працівників сусідніх відділів поліції, службовців патрульної поліції, представників Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. Про це «Голос Громади» повідомили у міському відділі. Під час патрулювання відпрацьовувались зокрема віддалені райони міста. Мета заходу – профілактика адміністративних правопорушень, а також злочинних проявів. Як наголосили в поліції, певні результати були отримані і такі відпрацювання у подальшому проводитимуться регулярно з залученням додаткових сил по всьому місту й окремо – у районах з найгіршим криміногенним станом.

Також було повідомлено, що після деякого затишшя знову у місті почастішали випадки шахрайств. Ось деякі з останніх: олександрієць на одному з відомих ресурсів інтернет-мережі замовив товар, перерахував за нього у вигляді передоплати значну суму грошей, але свій товар так і не отримав (дуже поширена історія, варто зазначити).

А інший житель міста ще у березні цього року замовив собі металопластикові вікна в одного з дилерів. Спохватився лише зараз: незабаром зима, а вікон йому досі так і не привезли, отож замовник вирішив, що зв`язався зі звичайними шахраями і тепер єдина надія – на поліцію.

Тому користуючись нагодою, працівники поліції знову й знову нагадують олександрійцям остерігатися як видимих, так і «віртуальних», але так само небезпечних шахраїв. Вони можуть ховатися за відомими брендами інтернет-ресурсів продажу-купівлі товарів або видурювати у довірливих громадян по телефону дані їхніх банківських карток, представляючись працівниками банків (чого справжні банківські службовці ніколи не роблять). Знову є непоодинокі випадки, коли шахраї ходять по домівках громадян, обіцяють «зняти порчу», представляються працівниками соціальних служб та пропонують різні послуги тощо (шахрайський арсенал можна довго перелічувати) і тим часом обкрадають їх. Правоохоронці просять громадян бути пильними і в разі, якщо вони помітили таких осіб, негайно телефонувати до поліції на телефон 102.