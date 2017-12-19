Чергову 42 сесію Олександрійської міської ради перенесено на п’ятницю

Сорок друга сесія Олександрійської міської ради 7 скликання, проведення якої планувалося 21 грудня 2017 року, о 9.00 наразі перенесено на п’ятницю, 22 грудня.

Нагадаємо, на розгляд сесії внесено 29 питань, серед яких внесення змін до міського бюджету на 2017 рік, затвердження Програми розвитку міжнародного співробітництва м. Олександрії на 2018 рік, Програма допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Олександрійської міської ради на 2018-2020 роки, про Програму економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2018 рік та ін.