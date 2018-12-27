Чернівецькі пасажири відчули себе «олександрійськими студентами». Директор коледжу культури І.Баранов отримав подяку

Декілька десятків людей, які опинилися в сніговому полоні на прилеглих до Олександрії ділянках головних автодоріг під час півторадобової штормової завірюхи 25 грудня та в ніч на 26 грудня були розмішені на тимчасове проживання в міських готелях та інших придатних для цього об`єктах інфраструктури. Про це повідомляє «Голос Громади» з інформації, отриманої на засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради 26 грудня.

Зокрема 15 таких осіб знайшли притулок в студентському гуртожитку Олександрійського коледжу культури та мистецтв за сприяння його адміністрації. У зв`язку з цим міський голова Степан Цапюк від імені міської влади на засіданні виконкому оголосив подяку директору навчального закладу, депутату міської ради фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Івану Баранову.

За інформацією, отриманою «Голосом Громади», це пасажири транзитного автобуса з Чернівців, яким ось так неждано-негадано довелося «влитися» в олександрійське студентське середовище. Після визволення зі снігових заметів їх перш за все напоїли гарячим чаєм та створили належні умови для відпочинку.

На даний час пасажири, які прямували даним маршрутом у нагальних потребах, вже залишили гуртожиток і виїхали залізничним транспортом, а інша частина вимушених «поселенців» ще перебуває в гуртожитку, чекаючи відновлення міжміського автобусного руху.