Члени окружної виборчої комісії в Олександрії склали присягу

Вчора, 20 лютого, під час першого засідання ОВК, її члени склали та підписали присягу.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійські новини.

Окружна виборча комісія по територіальному виборчому округу № 103 охоплює: м. Олександрію, Долинський, Устинівський, Олександрійський, Петрівський райони.

Відповідно до постанови ЦВК призначено 35 членів комісії, але вісім вже вибуло через те, що вони проживають в інших містах України. З цієї ж причини відмовилась бути у складі й призначений ЦВК секретар комісії. Відповідно до законодавства для складання присяги потрібно не менш як дві третини від складу, тож відмови деяких членів ніяк не завадили проведенню першого засідання.