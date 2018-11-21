Члени сімей загиблих учасників АТО мають право на безкоштовний проїзд

Під час апаратної наради в обласному центрі начальник управління комунікацій з громад кістю ОДА Віталій Останній звітувався голові облдержадміністрації Сергію Кузьменко про хід виконання соціальної акції «Пам’ятаємо. Підтримуємо. Допомагаємо».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Під час наради було виділено ряд актуальних проблем для сімей загиблих учасників АТО, які проживають на Кіровоградщині.

Серед них – оздоровлення, отримання земельних ділянок, розв’язання соціально-побутових питань, надання медичних послуг й грошової допомоги, забезпечення безкоштовного проїзду та працевлаштування.

Посадовець зауважив, що у місцевих бюджетах області станом на 2 липня поточного року передбачено кошти у сумі майже 29 мільйонів гривень для задоволення потреб населення, зокрема і членів сімей загиблих учасників АТО у пільгових перевезеннях автомобільним транспортом.

Із зазначеної суми профінансовано більш як 16 мільйонів гривень.