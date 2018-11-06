Чоловік отримав 9 років позбавлення волі за викрадення та вбивство свого знайомого

Прокуратура області визнала чоловіка винним у вбивстві свого знайомого та позбавила його волі строком на 9 років, а його пособника – на 2 роки. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури Кіровоградської області.

В ході розслідування було встановлено, що після сумісного вживання алкогольних напоїв обвинувачені затягли потерпілого проти його волі до багажника автомобіля, відвезли до посадки.

Після цього один з обвинувачених поїхав у справах, а інший підвісив на мотузці потерпілого від чого той помер. Експертиза підтвердила, що смерть настала в результаті асфіксії в наслідок повішання.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України та призначив покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Іншого обвинуваченого по справі визнано винним за ч. 2, ст.. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України та засуджено до 2-х років позбавлення волі.