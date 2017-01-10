У селі Головківка Олександрійського району 40-річний місцевий житель викрав свиноматку вагою 151 кілограм. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на Олександрійське відділення поліції. Повідомлення надійшло від 45-річного місцевого жителя про те, що невідомий викрав свиноматку з території ферми “УкрАгроКом”.

Поліція провела оперативно-розшукові заходи, що дало змогу встановити особу крадія.

Зловмисник вночі проник до території тваринницького комплексу “УкрАгроКом” та викрав тушу свиноматки. Чоловік перевіз вкрадене до себе додому, скориставшись своїм мотоциклом.

Даний злочин зареєстровано за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України – “крадіжка з проникненням”. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.