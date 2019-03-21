Чоловіка, якого розшукували на Кіровоградщині, знайшли у зашморгу поряд з власним авто

На Кіровоградщині поліція знайшла безвісти зниклого чоловіка повішеним.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт newsoboz.
Чоловіка знайшли на території с. Сoкoлівське Кіровоградської області. Загиблого виявили поряд з пунктом приймання металу у лісосмузі. Чоловік повісився напівсидячи на дереві. Вени рук самогубці були порізані.
Неподалік від повішеного стояв автомобіль Skoda, який належав загиблому. Передсмертної записки поліція не виявила.
Наразі обставини смерті чоловіка встановлюють слідчі.