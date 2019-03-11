Чоловіки Кіровоградщини матимуть можливість піти у відпустку при народженні дитини

Такий законопроект розглядатиме Верховна Рада України, відповідно якого при народженні дитини чоловік має право взяти 10-денну оплачувану відпустку.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт HR ліга.

Це дозволить батьку проводити перший період після народження дитини із сім’єю, сприятиме догляду за новонародженим, а також рівних можливостей в процесі адаптації до ситуації, викликаної народженням дитини.

Законопроектом «Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про відпустки» (щодо оплачуваної відпустки батькові при народженні дитини)» № 10099 пропонується доповнити ст. 17 Закону України «Про відпустки» новою частиною, якою передбачено надання права чоловіку оформити 10 календарних днів відпустки із збереженням зарплати у зв’язку з народженням дитини