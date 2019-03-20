Чому не всі пенсіонери на Кіровоградщині отримують одноразову доплату? Роз`яснення та особливості перерахунку пенсій

ЧОМУ НЕ ВСІ ПЕНСІОНЕРИ ОТРИМАЮТЬ ОДНОРАЗОВУ ДОПЛАТУ?

Подібні запитання дуже часто отримують фахівці головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області під час прийому відвідувачів, адже на сьогодні найбільш обговорюваною пенсіонерами темою є саме перерахунок пенсій з 1 березня 2019 року. Зважаючи на численні запитання та телефонні дзвінки щодо особливостей проведення даного перерахунку, надаємо роз’яснення на найбільш поширені запитання з цієї тематики.

ПЕРЕРАХУНОК – ІНДИВІДУАЛЬНИЙ

З 1 березня 2019 року органами Пенсійного фонду проведено автоматизований перерахунок пенсій – щорічну індексацію.

Перерахунок проведено відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,17.

Цей перерахунок стосується осіб, пенсії яким призначено до 1 січня

2018 року із застосуванням середнього показника заробітної плати 3764,40 грн. Проіндексований показник середньої заробітної плати, починаючи з 1 березня 2019 року, становить 4404,35 грн (3764,40 грн х 1,17), відповідно збільшились і пенсійні виплати. Розмір підвищення визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від отримуваної заробітної плати.

У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії не досягає 100 грн, встановлюється доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

ЧИ ПЕРЕРАХОВУВАЛИ СПЕЦПЕНСІЇ?

Щодо пенсій, призначених за «спеціальними» законами (державним службовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування, журналістам тощо) – індексація проводиться в частині, визначеній Законом.

У разі, якщо розмір пенсії, обчислений відповідно до Закону, буде більшим від розміру пенсії, обчисленого відповідно до «спеціального» Закону, проводиться автоматичне (без звернення особи) переведення на пенсію на умовах, передбачених Законом, за матеріалами пенсійних справ, про що органи Пенсійного фонду України інформують зазначених осіб. Особи, пенсію яким автоматично переведено на пенсію на умовах Закону, у будь-який час можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України для переведення на «спеціальний» вид пенсії, отримуваної до такого переведення, з 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому надійшла відповідна заява.

КОМУ ВИПЛАЧУЮТЬ ОДНОРАЗОВУ ДОПЛАТУ?

У рамках зазначеної індексації для тих громадян, які мають повний страховий стаж, але через низькі заробітні плати пенсія яких дорівнює або менша 1669,20 грн, буде виплачена одноразова доплата в розмірі 2410,17 грн рівними частинами. Першу виплату проведено в березні – 1205,09 грн., другу – 1205,08 грн – буде проведено в квітні поточного року. Виплата одноразової доплати до пенсії здійснюється одночасно з виплатою пенсії за березень та квітень 2019 року.

Одноразова доплата пенсіонерам, які отримують пенсії, призначені згідно із Законом, але не мають повного страхового стажу (35 років – чоловіки, 30 років – жінки, а для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року: 25 років – чоловіки, 20 років – жінки), не встановлюється.