Чому олександрійці, котрі проживають по провулку Горського, не зраділи приходу весни (ФОТО)

З таненням снігу багато олександрійських вулиць вже зовсім скоро перетворяться, а подекуди вже перетворилися, на суцільне місиво багнюки, а деякі дороги – частково на річки.

Провулком Олександра Горського (колишня Якіра) останнім часом не те що пройти, а й проїхати неможливо. Адже провулок перетворився на справжнісіньке болото. Люди змушені триматися за паркани, аби не послизнутися, переходячи це болото та хоч якось дістатися до школи, садочку чи дійти до роботи. “Вже дійшло до того, що машина швидкої не може дістатися до потрібної адреси. Таксі взагалі відмовляються цією вулицею приїздити, доводиться підніматися на вулицю вище, аби дістатися до автотранспорту”, – скаржиться місцева мешканка.

Олександрійці з провулку Горського жаліються, що вже не один рік вони намагаються самостійно вирішити цю проблему, адже влада лише розводить руками та на усі їх звернення надає офіційні відписки, на кшталт: “…буде внесено до плану робіт з благоустрою”.

“Ми просимо, аби нам зробили дорогу, можливо ще раз щебнем засипали її, щоб не в такій багнюці добиратися”, – говорять обурені люди. За словами мешканців, минулого року по вулицях Березівській та Осипенка, та по їх провулку Горського було проведено грейдерування, але ефект від цих робіт тримався недовго і вже менше як за рік проблема повернулася. Проте вже цього року на звернення людей до відповідних служб щодо проведення грейдерування, вони отримали відмову з поясненням, що провулок затісний і грейдер просто-напросто не пройде.

Наразі мешканці по можливості власним коштом закуповують щебень та засипають проблемні ділянки. У вирішенні цієї проблеми їм також допомагає депутат Олександрійської міської ради Ярослав Мацак, котрий і опікується округом. Проте депутат зазначає, що нині досить складно достукатися до відповідних служб навіть депутату, не те, що простим людям.