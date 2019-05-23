Чому так мало родини з Кіровоградщини залучаються до послуги «муніципальна няня»?

У рамках урядового проекту «Муніципальна няня» молодим сім`ям з дітьми до 3-х років передбачена підтримка – щомісячна адресна компенсація матері/батьку або опікуну дитини за послуги няні.

Наразі 13 родин з Кіровоградщини скористалися перевагами держдопомоги й отримуватимуть компенсації з оплати послуги «Муніципальна няня».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, що розмір компенсації складає 1626 гривень на одну дитину й надається за умови укладання договору між батьками та нянею, яка має бути зареєстрована як фізична особа-підприємець/юридична особа.