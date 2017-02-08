Сьогодні, 8 лютого 2017 року голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко провів особистий прийом громадян. Про це повідомляє прес-служба адміністрації.

Серед заявників були присутні не лише жителі Кропивницього, а і Кіровоградського району та Олександрії.

Проблеми торкалися питання пенсій та землі для учасників АТО. Крім цього, на прийомі також було проаналізовано можливості надання фінансової допомоги чорнобильцю з Олександрії для придбання дороговартісного медпрепарату для проведення курсу хіміотерапії.