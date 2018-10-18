Чи буде подорожчання ціни на природний газ для населення?

Кабінет Міністрів на засіданні уряду відклав підвищення цін на газ, тим самим продовжив до 27 жовтня 2018 року дію постанови №187 про накладення спеціальних зобов’язань на Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України» та обласні газопостачальні компанії постачати населенню та підприємствам теплокомуненерго (ТКЕ) природний газ без зміни поточних цін.

Інформує Голос Громади з посиланням на інформаційний ресурс «Українські Новини».

З цього слідує, що ціна газу для постачання населенню і ТКЕ до 27 жовтня залишиться на тому ж рівні – 4 942 гривень за тис. куб. м, а для кінцевого споживача з урахуванням ПДВ та інших зборів – 6 958 гривень за тис. куб.