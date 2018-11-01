Чи демонтують  кіоск комерсантки з Олександрії буде вирішувати новостворений Центральний апеляційний господарський суд

Міська влада Олександрії з 2014 року намагається демонтувати кіоск в центрі міста Олександрії по проспекту Соборному (суміжно з будівлею №27Б). Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійські новини.

Відтак, власниця кіоску Надія Главацька не згодна з рішенням керівництва міста, проте, розгляд справи в господарському суді завершився не в її користь.

Але на цьому підприємець не заспокоїлася та подала зустрічний позов до апеляційного суду.

Розгляд скарги призначено на 6 грудня поточного року новоствореним Центральним апеляційним господарським судом.

Попередній судовий розгляд відбувся відносно заяви позивача про продовження строку дії договору оренди землі під кіоском на 5 років замість можливих 3-х. Адміністрація міста відповіла відмовою з причин недотримання протипожежної безпеки. Суд згоден з цим рішенням та вважає, що договір оренди був зареєстрований з порушеннями.

Нагадаємо, що відповідно до Указу Президента України був створений Центральний апеляційний господарський суд в місті Дніпрі з апеляційним округом Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької області.

Справа Надії Главацької одна з перших на розгляді суду відносно міста Олександрії.