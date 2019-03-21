Чи існує «квота» для працевлаштування осіб передпенсійного віку на Кіровоградщині?

Станом на 1 березня 2019 року у центрах зайнятості області було зареєстровано понад 4,6 тис. безробітних громадян, яким до пенсії залишилося 10 і менше років, з них близько 2,2 тис.– жінки. Тому, фахівці служби зайнятості всіляко допомагають цим громадянам у працевлаштуванні шляхом надання соціальних послуг.

Слід зазначити, що у разі прийняття роботодавцем на роботу громадян цієї категорії – Державна служба зайнятості відшкодовує йому ЄСВ за їх працевлаштування.

Окрім того, у ст. 42 КЗпП наведено перелік категорій працівників, яким надається переважне право бути залишеними на роботі у разі скорочення чисельності або штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці. Зокрема, за рівних умов продуктивності праці і кваліфікації перевага надається: