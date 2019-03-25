Чи можуть безробітні Олександрійщини бути офіційними спостерігачами під час виборів?

Відповідно до чинного законодавства про вибори Президента України, суб’єктами виборчого процесу є офіційні спостерігачі від кандидата на пост Президента України чи від громадської організації.

Ці особи не можуть входити до складу окружних та дільничних виборчих комісій, тому на офіційних спостерігачів, якщо вони мають статус зареєстрованого безробітного, не поширюється дія частини 6-ої статті 40 Закону України «Про вибори Президента України».

Виходячи із вищевказаного, якщо зареєстрований безробітний є офіційним спостерігачем, що підтверджується посвідченням, виданим окружною виборчою комісією, його реєстрація має бути припинена і він не має право отримувати допомогу по безробіттю, оскільки офіційні спостерігачі отримують фінансове і матеріальне забезпечення діяльності коштом кандидата на пост Президента України чи громадської організації.