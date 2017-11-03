Чи можуть фермери та власники паїв вважатися безробітними?

Вирішення питань зайнятості шукачів роботи є одним із основних завдань державної служби зайнятості. Сприяння центрів зайнятості у працевлаштуванні сільських мешканців має свої особливості внаслідок наявності у значної частини громадян у власності земель сільськогосподарського призначення.

Для надання більш детальної інформації стосовно зайнятості сільського населення ми звернулися до Богдана Стояна, заступника директора Кіровоградського обласного центру зайнятості.

-Богдане Сергійовичу, яким чином наявність у власності вказаних земель впливає на можливість реєстрації у центрі зайнятості як безробітного?

– Відповідно до норм Закону України “Про зайнятість населення” особи, які самостійно забезпечують себе роботою, у тому числі члени особистих селянських господарств, належать до зайнятого населення. Зайнятому населення не може надаватися статус безробітного та призначатися допомога по безробіттю.

В той же час нормами Закону України “Про особисте селянське господарство” визначено, що члени господарств є зайнятим населенням, якщо робота в таких господарствах для них є основною.

Процедура визначення того факту, яку роботу слід вважати основною, а яку ні, прописана у порядку реєстрації безробітних. Якщо особа, будучи членом ОСГ, мала можливість одночасно працювати чи займатись іншими видами діяльності протягом 12 календарних місяців не менше 6 місяців, то її робота в ОСГ не є основною і вона може бути зареєстрована як безробітна.

-А хто такі члени особистих селянських господарств? Це всі сільські мешканці чи ні?

– Ні, це не всі сільські мешканці. Згідно Закону України “Про особисте селянське господарство” таким господарством є господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.

– А статус члена особистого селянського господарства є «пожиттєвим» за особою, чи може змінюватися?

– Члени ОСГ можуть вийти з такого господарства чи припинити його ведення.

-А хто визначає такі факти?

– Такі факти визначаються виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад. Саме ці органи ведуть облік ОСГ і, у разі необхідності, видають довідку чи то про припинення взагалі ведення господарства чи про вихід з нього конкретної особи.

– Якщо особа не мала за рік відпрацьованих 6 місяців трудової діяльності, але припинила ведення особистого господарства, чи може вона бути зареєстрована як безробітна?

Так, може. Тільки треба пред’явити вказану довідку.

-Довідка не потрібна якщо особа працювала не менше 6 місяців. А якщо мова йде про вперше шукаючого роботу, наприклад випускника вищого навчального закладу, йому теж треба надавати довідку?

– Для реєстрації довідка не потрібна особам, які припинили або закінчили навчання у ЗОШ, ПТНЗ та ВНЗ, звільнилися із строкової військової служби і вперше приймаються на роботу. Є тільки одна умова – якщо реєстрація відбувається протягом 6 місяців після закінчення вказаних обставин.

– А якщо громадянин є внутрішньо переміщеною особо, чи потрібна довідка?

– Ні, не потрібна. Зазначу також, що довідки не потрібні членам ОСГ, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації.

– Все більше сільських мешканців починають самостійно обробляти свої “паї”. Чи можуть вони бути зареєстровані як безробітні?

На відміну від членів ОСГ, питання щодо віднесення до категорії зайнятого населення відносно так званих “одноосібників” однозначно не вирішено. Правовий статус осіб, які самостійно обробляють землі товарного с/г призначення, а саме такий вірний термін “одноосібника”, чітко не прописано в жодному законі. Але згідно Закону України “Про особисте селянське господарство”, якщо особа приєднала до земель ОСГ землі товарного с/г призначення, тобто “пай”, то такі землі стають землями ОСГ. Тому відносно громадян, які не мають за рік відпрацьованих 6 місяців, питання про можливість реєстрації вирішується на підставі довідки сільської ради. А вже сільська рада визначається зі статусом особи.

-Чи можуть фермери реєструватись як безробітні?

-Щодо фермерів слід зазначити, що нормами Закону України “Про фермерське господарство”таке господарство є формою підприємницької діяльності громадян. Відповідно члени фермерських господарств не можуть реєструватися як безробітні. А от наймані працівники, які працюють у ФГ і звільнились з роботи, можуть реєструватись як безробітні на загальних засадах.

-Окрім земель особистого селянського чи фермерського господарства, паїв, земельне законодавство визначає ще декілька категорій земель. Зокрема, це землі для городництва. Чи впливає наявність таких земель на можливість реєстрації в центрі зайнятості?

Ні, невпливає. Громадяни, які мають землі під город, для випасання худоби, можуть набути статусу безробітного.

-Ви зазначили, що декілька категорій громадян не можуть реєструватись як безробітні. А якщо вони все ж шукають роботу і не претендують на набуття статусу та призначення допомоги по безробіттю, чи можуть вони користуватись послугами центрів зайнятості?

– Будь-яка особа, яка шукає роботу, може відвідати центр зайнятості і ознайомитись з інформацією про вакансії. Крім того, в мережі Інтернет на сайті “Труд” є можливість ознайомитись з наявними вакансіями. Користувачі соціальної мережі Фейсбук на сторінці Кіровоградського обласного центру зайнятості також можуть отримати відповідну інформацію.

– Ми обговорили питання реєстрації громадян, які мають у власності землю. Давайте поговоримо про громадян, які сезонно працюють у сільськогосподарських підприємствах. Чи можуть вони, після закінчення сезону, користуватись соціальними послугами центрів зайнятості?

– В останнє десятиліття все більше с/г підприємств застосовують найману працю основного складу робітників тільки під час сезону польових робіт. На “зиму” такі громадяни звільняються, як правило по закінченню строку трудового договору. За умови вирішення питань з віднесенням до категорії членів ОСГ, такі громадяни можуть реєструватись в центрах зайнятості.

-А чи є обмеження щодо кількості звернень до центру зайнятості? Умовно кажучи, чи може особа, скажемо, двічі на рік реєструватись в центрі зайнятості?

-Жодних обмежень щодо кількості реєстрацій як безробітного не має. Громадянин може зареєструватись в центрі зайнятості, знайти роботу і якщо трудовий договір припинено, знову зареєструватись як безробітний.

-І що, кожного разу особі буде призначено допомогу по безробіттю?

– Ні, з допомогою по безробіттю інша ситуація. Допомога по безробіттю призначається для застрахованих осіб строком на 360 календарних днів на дворічний період. Якщо ці 360 днів закінчились, а на протязі двох років особа знову реєструється як безробітна, статус їй надається, а допомога по безробіттю не призначається.

-А у разі декількох призначень допомоги по безробіттю, її розмір буде однаковим чи різним кожного разу?

– Розмір допомоги по безробіттю залежить від декількох чинників. Це і підстава припинення трудового договору, і тривалість сплати страхових внесків, і розмір середньої заробітної плати, і тривалість отримання такої допомоги. Тому, якщо коротко відповісти на питання, то розмір буде змінюватись. Тільки якщо не йде мова про мінімальну допомогу.

-Який її розмір наразі?

– Для осіб, які тривалий час не працювали, допомога виплачується у розмірі 544 грн. А для осіб, які мають за рік до реєстрації не менше 6 місяців страхового стажу, але низьку середню заробітну плату, допомога призначається у розмірі не менше 1280 грн.

– Де громадяни можуть отримати детальні консультації з питань реєстрації в центрі зайнятості?

Найкраще звернутись безпосередньо до базового центру зайнятості і за наявності документів з’ясувати всі необхідні питання. Консультації в телефонному режимі є можливість отримати у обласному центрі зайнятості за телефоном громадської приймальні 22-64-15.