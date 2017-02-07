Чи потрібно олександрійцям платити за комуналку, якщо є переплата?

Вчора, 6 лютого 2017 року під час наради з міським головою начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради Олена Назаренко поінформувала присутніх стосовно нарахування субсидій.

З огляду на актуальність даного питання, кореспонденти Голосу Громади поспілкувалися з Оленою Анатоліївною та отримали роз’яснення щодо питань, які найбільше турбують олександрійців – як платити за комунальні послуги, якщо субсидія була нарахована із запізненням та що робити, коли існує переплата.

Так, в коментарі посадовиця повідомила, що коли субсидія з об’єктивних чи суб’єктивних причин нарахована із запізненням, то жителі міста повинні самі обирати, чи платитимуть вони все одно повну вартість послуги, або часткову. В останньому випадку абоненти можуть взяти минулорічне повідомлення та оплатити за комунальні послуги у відповідності з формулами розрахунку та доходів для сім’ї.

На питання стосовно надлишкової суми на рахунках, іншими словами переплати за комунальні послуги, з якими теж досить часто стикаються олександрійці, Олена Назаренко зауважила, що переплата за комунальні послуги по субсидії йде обов’язковою в рахунок частки плати. Тобто, навіть якщо за ту чи іншу надану послугу існує переплата, незалежно від її розміру, отримувач цієї послуги зобов’язаний сплатити обов’язкову частку, іншими словами – суму по нарахованій субсидії.