Чи правда, що кожен мешканець Кіровоградщини сплачує державі податки в розмірі 50% від заробленої суми

Сьогодні під час конференції голова управління ГО «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін оголосив результати дослідження «Яка ціна держави для кропивничан?», які показали, скільки податків щороку платить кожен житель. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

По підрахунках стало відомо, що 4 тисячі доларів віддає державі середньостатистична сім’я з двох осіб за один рік.

«Людина, що працює, віддає таку ж суму податками, як витрачає на себе. Не 5%, не 20, не 25, а 50. І цієї цифри не знає ніхто. Ми віддаємо державі половину заробленого», – сказав держслужбовець. А це 53 тисячі гривень в рік для нашої області.

«Це означає, що сім’я, яка працює, віддає державі 4 тисячі доларів на рік. Чому це усвідомлення важливе: якщо у вас в родині лишається плюс 4 тисячі доларів, наскільки якіснішим життям ви могли б забезпечити своїх дітей?» – додав Шабунін.