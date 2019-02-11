Чи є потреба у зміні документів у зв’язку з перейменуванням Кіровоградської області

Після затвердження рішення ВРУ Конституційним судом України стосовно перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку у кожного пересічного жителя області виникає питання: «Чи є потреба нагально змінювати паспортні дані, документи права власності на квартиру, автомобіль, земельні ділянки та будь-яке інше майно?»

Роз’яснення стосовно цих питань надав Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир Вятрович. Крайньої необхідності відразу бігти та змінювати відмітку про місце реєстрації, назву вулиці, міста чи області немає. Якщо в цьому немає нагальної потреби, відповідні зміни можна внести, наприклад, під час зміни місця проживання чи фотографії в паспорті. Також законодавством не передбачено кінцевих термінів зміни й інших документів.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Канал24.

Перереєстрацію транспортного засобу та внесення змін до техпаспорту також можна буде здійснити у випадку продажу чи дарування, а відповідно будь-яка вимога на зміну номерних знаків чи техталону у зв’язку з перейменуванням є незаконною.