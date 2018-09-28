Чи змінять назву Кіровоградської області в наступний понеділок?

На засіданні парламенту, що проходив 20 вересня, депутати не встигли розглянути питання щодо перейменування Кіровоградської області повідомляє Голос Громади з посиланням на інформаційний сайт Zlatopil.

Його розгляд перенесли на наступне пленарне засідання ВР, що відбудеться 1 жовтня. Як уже відомо, депутати планують розглянути питання перейменування двох областей – Кіровоградської і Дніпропетровської, які згідно проекту рішення можуть стати Кропивницькою та Січеславською.

Це стане заключним етапом у децентралізації.