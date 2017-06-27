На це та низку інших питань щодо виробництва цукру в Україні, а зокрема, на Олександрійському цукровому заводі, розповіли комерційний директор ТОВ “УкрАгроКом” Павло Фесюк, комерційний директор ТОВ “Олександрійський цукровий завод” Леонід Третяк та директор з виробництва цукрозаводу Олег Покотило.

“З приходом на український ринок європейського цукру відбудуться значні зміни: мова йде як про скорочення посівних площ в Україні, особливо в Південних регіонах, так і про укрупнення вітчизняного ринку. За нашими прогнозами, кількість цукрових заводів може зменшитися вдвічі. Ті виробники, які залишаться на ринку, змушені будуть підвищувати якість та продуктивність виробництва. Це стане можливим завдяки технологічному переоснащенню та переходу в виробництві з природного газу на альтернативні джерела енергії” – розповідає комерційний директор ТОВ “УкрАгроКом” Павло Фесюк. Як вже повідомляв Голос Громади, на модернізацію та підвищення ефективності цукрового виробництва група компаній «УкрАгроКом» в «Олександрійський цукровий завод» планує вкласти близько $1 млн інвестицій.

Що ж стосується цінового показника на цукор в мережах роздрібної торгівлі, то наразі ціни стабільні. За словами директора з виробництва Олександрійського цукрозаводу Олега Покотила, станом на червень місяць, український ринок буряка практично збалансований, а коливанню цін на цукор наразі запобігає наявність на складах залишку з минулих років. Як зазначає Олег Покотило, річне споживання цукру досягло вже 1,5 млн тон, при цьому підкреслюючи, що за 2016 рік було вироблено 1,9 млн тон. Особливого значення може мати відміна ЄС квот на цукор для України, що також позначиться й на інших країнах, за рахунок чого “…Європа, у першу чергу, вирішить власні проблеми. Поряд із цим, зважаючи на можливе підвищення цін на орендну плату за землю та здорожчання енергоресурсів, цукор з Європи може стати дешевшим за український. Крім цього, слід враховувати, що цукор з буряка наразі дорожчий, аніж – з цукрової тростини, а тому існує ймовірність втрати Україною деяких ринків експорту. У зв’язку з чим, виникне потреба у реалізації цукру на внутрішньому ринку, що відноповідно знизить його вартість для звичайних покупців” – підсумував Олег Покотило.

Довідково: ТОВ “Олександрійський цукровий завод” є одним із 5 найбільших виробників цукру в Україні, спеціалізується на випуску цукру-піску з цукрового буряка. Загальна потужність щоденної переробки складає 3 тис. тонн цукрового буряка. Завод працює з 1961 року, розташований за 7 км від міста Олександрія Кіровоградської області та за 2 км від станції Користівка Одеської залізної дороги. В 2016 році було експортовано 8,5 тис. тонн цукру. ТОВ «Олександрійський цукровий завод» входить до складу групи компаній «УкрАгроКом».