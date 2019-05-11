Чим розважатимуться олександрійці у травні

Ряд розважальних заходів пройде поточного місяця в Олександрії, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на відповідне рішення виконавчого комітету міської ради.

Зокрема 12 травня в олександрійському Палаці культури пройде Всеукраїнський фестиваль-конкурс зі східного танцю «Нурія 2019».

26 травня з 11 до 16:30 год. біля стадіону «Ніка» відбудеться свято морозива від ТМ «Ласунка».

І традиційно олександрійці низкою урочистих і культурно-масових заходів відзначать чергову 273-ю річницю Дня міста Олександрії, який цього разу припадає на неділю, 26 травня.