Які дарувати подарунки посадовцям, щоб потім не відповідати за хабарництво

Відповідно до законодавства України існують певні заборони та дозволеності щодо отримання й вручання подарунків посадовим особам.

Тож на передодні Новорічних свят нагадаємо, які подарунки слід дарувати посадовцям, щоб уникнути проступків та подальшої відповідальності.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління Держпродспоживслужби у Кіровоградській області.

Під словом подарунок мається на увазі грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, які отримуються безкоштовно, або за ціною нижче мінімальної ринкової.

Відповідно до статті 23 Закону № 1700 державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб у зв’язку зі здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування та якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Щодо «дозволених» подарунків, державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, окрім випадків, що наведені вище. Також подарунок вважається прийнятним, якщо його вартість не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи.

Слід зазначити, що обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які даруються близьким або одержуються в результаті знижок на товари, послуги, призи, премії чи виграші.