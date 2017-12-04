Чиновник міської ради в порушення закону заборонив депутатові реалізувати його право

Сьогодні, 4 грудня, в приміщенні Олександрійської міської ради зібралися члени адміністративної комісії для розгляду питання щодо адміністративних стягнень. На засідання комісії окрім запрошених олександрійців, відносно яких планувалося розглянути питання адмінстягнень прийшов і депутат Олександрійської міської ради Віталій Заріцький.

Проте, в порушення закону, чиновник міської ради – голова адмінкомісії Володимир Чеботарьов заборонив депутатові бути присутнім на цьому засіданні, мотивуючи це тим, що депутат не брав участі у створенні цієї комісії. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомив депутат міськради В.Заріцький.

Зазначимо, що адміністративна комісія є колегіальним органом, створеним при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради. Отже, депутат, як представник громади, має право брати участь у роботі цього органу виконавчої влади.

Стаття 29 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” говорить, що “Депутат місцевої ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань та прийнятті рішень, що зачіпають

інтереси виборців його виборчого округу чи територіальної громади, від яких його обрано”.

В даному випадку голова адміністративної комісії грубо порушив право депутата та має нести кримінальну відповідальність за перешкоджання депутатської діяльності.

До речі, на веб-порталі Олександрійської міської ради відсутні будь-які рішення міської ради чи її виконавчого комітету щодо складу адміністративної комісії та положення про неї. То, хто ж ці люди, котрі збираються в кабінеті керуючого справами і стверджують, що депутати її не створювали!

За повідомленням голови комісії засідання перенесено на середу, 6 грудня.