«Дайте тиші і спокою!» – про ці та інші проблеми олександрійців слухала сесія міськради

Питання, які хвилюють жителів міста, озвучили ряд депутатів перед розглядом порядку денного чергової (66-ї) сесії Олександрійської міської ради сьогодні, 10 травня – повідомляє «Голос Громади».

Так, згідно з озвученим зверненням депутата фракції БПП «Солідарність» Володимира Хірси, жителі будинку № 53по вул. Першотравневій скаржаться на надмірний гул незрозумілого походження, який постійно лунає, ймовірно, з вбудованих у житловому приміщенні аптеки або магазину. Особливо цей шум заважає вночі, запевняють люди. Депутат звернувся з проханням створити відповідну комісію, яка з`ясує причину підвищеного рівня шуму та ліквідує його.

На схожу незручність поскаржилися і жителі мікрорайону № 15, які не знають куди подітися від постійного гуркоту, що поширюється навкруги від місцевої станції технічного обслуговування. Про це розповів у своєму зверненні депутат Олег Холохоленко. Мешканці запевняють, що оглушливий шум створює дробильна установка пластмаси, яка працює на відкритому просторі цього підприємства безперервно – навіть у вихідні і святкові дні. У своєму листі люди також благають міську владу дати їм тишу будь-яким способом: або вплинути на адміністрацію СТО, або ж «забезпечити жителів всього мікрорайону антишумовими навушниками, які вони ніколи не зніматимуть» – так гірко іронізують мешканці приватного сектору.

А батьки дітей, які відвідують дитсадок «Лісова казка», стурбовані технічно незадовільним і тому, на їхню думку, небезпечним станом споруд дитячого майданчика на території цього закладу. Вони також просять створити комісію, яка винесе компетентне рішення про ремонт чи демонтаж даного об`єкту.

Проблему дітей, які проживають у віддаленій частині Заводського мікрорайону, також порушувалася на депутатській «розминці» перед початком сесії. Справа у тому, що багатьом школярам цього розташованого «на краю географії» мікрорайону складно добиратися до школи, оскільки єдиний автобусний маршрут тут виявися поза їхньою «зоною досяжності». Батьки дітей просять міську владу посприяти у тому, щоб школярі хоча б трохи менше витрачали часу на дорогу до школи і назад. Вихід вони бачать у використанні програми «Шкільний автобус», або у зміні відповідним чином маршруту рейсового автобуса.

Як завжди, депутати озвучили низку питань побутово-комунального характеру: той же заводський мікрорайон скаржиться на «хронічне» бездоріжжя у себе, яке, не зважаючи на прохання жителів протягом чотирьох років і обіцянки владних посадовців, докучає їм дедалі більше. Люди вже навіть не просять про належне облаштування проїжджих частин, а лише хоча б про тимчасову підсипку найпроблемніших баюр…

Ще люди літнього віку – жителі буд. №4 по вул. Бульварній просять відремонтувати зруйновані часом східці у їхньому помешканні. Між тим мешканців будинку по вул. Свято-Миколаївській турбує загрозливий стан старої тополі, яка от-от може впасти на будівлю. А будинок № 6 по провулку Б.Бєлого, що у Перемозькому мікрорайоні, за словами його жителів, взагалі перебуває в аварійному стані.

Ці звернення після їх озвучення депутати передали виконавчим органам для реагування.